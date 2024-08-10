Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı

Kaynak: İHA
Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ambulansın önünü kesen bir sürücü sağlık ekiplerine korku dolu anlar yaşattı.

O anlar cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, Öğretmenler Mahallesi'nde gerçekleşti. Özel bir hastaneye hasta bırakan ambulans şoförü A.E.K., dönüş yolunda 33 ADV 981 plakalı bir araç tarafından önü kesildi. Araçtan inen sürücü, ambulansın camına yumruk attı.

Sağlık personeli, yaşanan korku nedeniyle iki kadın gözyaşlarına boğuldu. Saldırının ardından otomobiline binen sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Sağlık ekipleri, polisle iletişime geçerek yaşadıkları durumu aktardı ve şikayetçi oldu.

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