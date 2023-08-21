Amca çocuklarının kız kavgasında öldürülen kasiyer Merve, toprağa verildi

Olay, gece saat 00.15 sıralarında Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Söylemez ile amcasının oğlu Yusuf S. kız meselesi yüzünden tartıştı. İki amca çocukları Kayhan Mahallesi'ndeki parkta buluşma kararı aldı.

Yusuf S. yanında Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B., Tolga G. ve Buse K.'yı de getirdi. Parka Hasan S.'nin de gelmesinin ardından kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma Hasan S. ile Yusuf S. arasında kavgaya dönüştü. Hasan S. yanında taşıdığı bıçakla Yusuf S.'yi elinden yaralayıp, kaçarak, parkın karşısındaki markete sığındı. Bu sırada Yusuf S. elinde pompalı tüfekle amcasının oğlu Hasan Söylemez'i takip edip, markete geldi. Yusuf S. elindeki pompalı tüfekle markete sığınan Hasan Söylemez ile markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'a doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf S. ile yanındakiler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsüne aldığı saçma ile ağır yaralanan market çalışanı Merve Acar ile Hasan S., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hasan Söylemez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgisi olmayan ve ağır yaralanan Merve Acar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Şüphelileri tespit edip kimliklerini belirleyen Cinayet Bürosu ekipleri, Merkezefendi ilçesinde Meska Evleri'ne kaçan şüphelerin saklandıkları apartmanı belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti işleyen Yusuf S. ile Buse K.'yı apartmanın çatısında saklanırken yakaladı. Diğer 5 şüpheli de saklandıkları farklı adreslerde yakayı ele verdi. 7 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



MARKETTE ÇEYİZ PARASINI BİRİKTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ



Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar'a ait olan markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ın muhtarın baldızı olduğu öğrenildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Acar'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Acar için Kayalık Keskin Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni yapıldı. Cenaze törenine Acar'ın babası Arif Acar ile yanında çalıştığı marketin sahibi Mehmet Çakar ve aile yakınları katıldı. Merve Acar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Acar'ın cenazesi Kayalık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acar'ın eniştesine ait olan markete çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı öğrenildi. Ayrıca Acar'ın İşletme ve Uluslar arası ilişkiler bölümlerini bitirdiği de öğrenildi.