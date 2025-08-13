Amca ile yeğeni arazi çatışmasında öldü

Birecik’e bağlı Bozdere Mahallesi’nde, iddiaya göre amca Murat Seçme ile yeğenleri Mehmet Gülü Seçme ve Murat Seçme (28) arasında arazi uyuşmazlığı nedeniyle münakaşa çıktı. Kısa sürede büyüyen münakaşa, silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların karşılıklı tabancalarını ateşlediği olayda, amca ve iki yeğeni ile kavgayı ayırmaya çalışan Emel Seçme yaralandı.

Birecik Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan Murat Seçme ile yeğeni Mehmet Gülü Seçme, doktorların gayretine rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evin önünde başlayan münakaşa ve ardından silahların ateşlenmesi ile çevredeki kişilerin kaçmaları yer alıyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.