Amca ile yeğenin telefondaki tartışmasında kan aktı. 1 ölü 1 ağır yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde amca ile yeğen arasında önce telefonda tartışma başladı, ardından buluştuklarında kavgada silahlar konuştu. Olayda amca öldü, yeğen ise ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Amca ile yeğenin telefondaki tartışmasında kan aktı. 1 ölü 1 ağır yaralı

Olay, Ergani'nin Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan amca Şeref T. ile yeğeni Hasan T. telefonda önce tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle sitenin bahçesinde buluşan Şeref T. ile Hasan T., birbirine silah çekti. Kavgada amca ile yeğen ağır yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı amca ile yeğeni ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen amca Şeref T. kurtarılamazken, yaralı Hasan T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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