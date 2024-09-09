Amca Salim Güran'ın sildiği mesajların ortaya çıkması an meselesi! Whatsapp talebi kabul etti

Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan Salim Güran, "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ancak telefonundan sildiği konuşmaların içeriği öğrenilememişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve amca Salim Güran'ın tüm telefon mesajlarını yok etmesi şüphelerinin üzerine çekilmesine neden oldu.

TELEFON KAYITLARINI NEDEN SİLDİ?

Amca Salim Güran'ın telefonunda WhatsApp yazışmaları dışında tüm görüşmelerin kayıtlarını da sildiği ortaya çıkmıştı.

Salim Güran sorgusunda "telefonundaki Whatsapp mesajları ve görüşmelerini neden sildin?" sorusuna "Kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında arayıp 'tanıdık yok mu' diye sormuştum. Bu nedenle o tarihteki tüm Whatsapp kayıtlarını sildim" yanıtını vermişti.

WHATSAPP MESAJLARI BAKANLIĞA BİLDİRECEK

Salim Güran'ın yok ettiği WhsatsApp konuşmalarının geri getirilemediği, ancak META'nın kabul etmesi durumda mesajlara ulaşılabileceğini ortaya çıktı. Halktv muhabiri Ferit Demir, Bakanlığın, Whatsapp yetkileri ile mesajların geri getirilmesi için talepte bulunduğunu duyurdu. Mesajların soruşturmada büyük rol oynayabileceğini belirten Ferit Demir, WhatsApp'ın bu talebi kabul ettiğini ve silinen mesajların Adalet Bakanlığı'na bildirileceğini söyledi.

"YAZIŞMALARIN ORTAYA ÇIKMASI AN MESELESİ"

Gazeteci Özlem Gürses de Türkiye Meta’yla görüşerek amca Salim Güran'ın sildiği konuşma kayıtlarını istediği, talebin kabul edildiğini bildirmişti. Gürses, yok edilen mesajların bulunmasının an meselesi olduğunu bu mesajların olayın çözülmesinde büyük rol oynayacağını söylemişti.

