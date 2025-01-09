AMD ile Absci'den yapay zeka destekli ilaç ortaklığı

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Absci, AMD ile stratejik bir ortaklık kurarak, yapay zeka (AI) destekli ilaç keşfi ve biyoteknolojik tedavilerin geliştirilmesinde dev bir adım atıyor. Bu ortaklık, AMD’nin yeni Radeon RX 9000 serisi grafik işlem birimlerinin (GPU) tanıtımının hemen ardından duyuruldu. AMD’nin yüksek performanslı işlem gücü ve yazılım altyapısı, Absci’nin biyolojik ilaçların üretim süreçlerini dönüştürmesine yardımcı olacak.

Absci, AMD'nin güçlü altyapısını kullanarak, yeni nesil antikor terapötiklerinin geliştirilmesini hızlandırmayı planlıyor. Bu terapötikler, genetik hastalıklar ve kanser gibi zor tedavi edilen hastalıklar için umut verici çözümler sunmayı hedefliyor. AI destekli ilaç keşfi, büyük veri analizleri ve simülasyon teknikleriyle daha hızlı ve etkili tedavi yöntemleri geliştirilmesini sağlayacak.

Bu iş birliği, biyoteknolojik yeniliklerin önünü açarak sağlık sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip. AMD ve Absci arasındaki ortaklık, AI ve biyoteknoloji alanındaki ileriye dönük en büyük gelişmeleri tetiklemeyi amaçlıyor.