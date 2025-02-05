AMD, Instinct MI350'yi tanıtmaya hazırlanıyor

AMD, önceden planladığından daha erken bir tarihte yeni nesil veri merkezi GPU’larını piyasaya süreceğini duyurdu. Şirketin CEO’su Lisa Su, 2024 yılı dördüncü çeyrek mali raporunda yaptığı açıklamada, AMD Instinct MI350 serisinin bu çeyrek içinde "öncelikli müşteriler"le deneme üretimlerine başlanacağını ve üretim sevkiyatlarının ise yıl ortasında hızlandırılacağını belirtti.

Daha önce bu GPU’ların 2025’in ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak, Lisa Su'nun ifadelerine göre, ürün geliştirme süreci beklenenden daha iyi ilerledi ve güçlü müşteri talepleri nedeniyle üretim takvimi hızlandırılacak. Bu hamle, AMD’nin rakiplerine karşı olan rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

GPU nedir?

AMD’nin veri merkezi gelirleri, rakip şirket Nvidia'nın gelirlerine kıyasla oldukça düşük kalıyor. Nvidia'nın çeyrek başına on milyar doları aşan gelirleri bulunurken, AMD’nin gelirleri çok daha düşük seviyelerdeydi. Ancak son bir yıl içinde AMD, Meta, Microsoft ve IBM gibi büyük müşterileri kazanarak önemli bir ivme yakaladı. 2024 yılı itibariyle, AMD Instinct yonga satışlarının 5 milyar doları aştığı bildirildi ve şirket, 2025 yılında veri merkezi segmentindeki büyümenin çift haneli oranlarla artmasını bekliyor.

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Geçen yıl veri merkezi segmenti, AMD’nin toplam gelirinin yaklaşık yarısını oluşturarak 3.9 milyar dolar tutarında bir gelir getirdi. Toplam gelir ise 7.1 milyar dolar civarındaydı. Lisa Su, yapay zeka hesaplama talebinin güçlü olduğunu ve MI350’nin veri merkezi GPU işini hızlandıracak bir katalizör olacağını vurguladı. Şirket, önümüzdeki yıllarda veri merkezi işinin onlarca milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

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Yatırımcılar, AMD’nin dördüncü çeyrek sonuçlarını genel olarak olumlu karşıladı. Şirketin hisseleri, haberin yayınlandığı saat itibariyle %4,58 oranında bir artış gösterdi.

AMD'nin bu yeni stratejisi, özellikle yapay zeka alanındaki talep artışının şirketin veri merkezi pazarındaki büyüme beklentileriyle nasıl örtüştüğünü gösteriyor. Şirket, AMD Instinct MI350’nin başarısıyla, Nvidia gibi rakiplerine karşı önemli bir yer edinmeyi hedefliyor.

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