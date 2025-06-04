AMD, Nvidia’nın hâkimiyetini kırmak için atağa kalktı

Kaynak: Haber Merkezi
AMD, Nvidia’nın hâkimiyetini kırmak için atağa kalktı

Yapay zekâ yazılımı geliştiricisi Brium’u bünyesine katan AMD, Nvidia’nın çip pazarındaki üstünlüğüne meydan okuyor. Satın alma bedeli açıklanmadı.

Yarı iletken devi AMD, yapay zekâ yazılımı geliştiren Brium girişimini satın aldığını duyurdu. Şirketin 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, anlaşmanın finansal ayrıntıları paylaşılmadı. Brium’un sunduğu çözümler, farklı donanım mimarilerinde yapay zekâ modellerinin çalışmasını kolaylaştırıyor. Böylece yazılımlar, yalnızca Nvidia’nın donanımına bağımlı kalmadan çok çeşitli sistemlerde verimli şekilde kullanılabiliyor.

AMD tarafından yapılan bilgilendirmede bu hamlenin "yüksek performanslı ve açık bir yapay zekâ yazılım ekosistemi kurma" hedefinin bir parçası olduğunu belirttildi. Ancak sektör analistlerine göre, bu stratejinin arkasında AMD’nin yapay zekâ pazarında Nvidia’ya kaptırdığı alanı geri kazanma isteği yatıyor.

Brium, 2024 Kasım’ında yayımladığı blog yazısında “AMD’nin Instinct GPU’larının yüksek performans sunduğunu, ancak çoğu yazılımın hâlâ Nvidia’ya göre optimize edildiğini” vurgulamıştı. Şirket, bu engelleri ortadan kaldırarak donanım bağımsızlığı sağlamak istiyor.

Bu satın alma, AMD’nin son iki yıldaki dördüncü stratejik hamlesi oldu. Şirket daha önce Silo AI, Nod.AI ve Mipsology girişimlerini de bünyesine katmıştı.

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