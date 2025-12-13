TFF 1. Lig'in 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Bandırmaspor’u konuk etti. Gelecek hafta Bodrumspor deplasmanına gidecek Amed SK, 42'de öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Moreno yeden kale alanına çevirdi. Dia Saba’nın topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 45+3'te ev sahibi farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Hasan Ali ortasını yaptı. Traore’nin kafayla içeri çevirdiği topu Moreno, yaptığı vole vuruşla ağlara gönderdi. İlk yarı 2-0 sona erdi.

68’de Bandırmaspor farkı bire indirdi. Amed savunmasından seken top penaltı noktası yakınında Bacuna’nın önünde kaldı. Bu oyuncun sert şutunda auta giden topa ayak koyan Rahmetullah’ın meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Amed Sportif Faaliyetler sahasında Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti.