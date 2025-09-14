Amedspor Pendikspor evinde devirdi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında, Atko Grup Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.
AMED SPORTİF FAALİYETLER 2 PENDİKSPOR 1
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Fatih Tokali, Kürşathan Akın, Egemen Savran
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp (Felix Ohene Afena-Gyan dk. 58), Sinan Kurt, Aytaç Kara (Oktay Aydın dk. 58), Emrah Başsan (Alberk Koç dk. 58), Dia Sabia (Kouyate dk. 90+2), Fernando (Mosquera dk. 69), Mbaye Diagne
Yedekler: Bartu Kaya, Çekdar Orhan, Adama Traore, Andre Biyogo Poko
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Pendikspor: Utku Yuvakuran, Vinko Soldo, Berkay Sülüngöz, Yiğit Fidan, Jeronimo Sequeira (Furkan Mehmet Doğan dk. 27), Djorde Denic (Thuram dk. 67), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Hamza Akman dk. 82), Stelios Kitsous, Jonson Clarke-Harris (Adnan Uğur dk. 67) Mallik Wilks
Yedekler: Emre Koyuncu, Görkem Bitin, Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar, Erdem Gökçe, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Goller: Bekir Karadeniz (dk. 24 k.k.), Diagne (dk. 90 pen.) (Amed Sportif Faaliyetler), Jonson Clarke (dk. 28) (Pendikspor)
Sarı Kartlar: Stelios Kitsous, Wilks, Berkay Sülüngöz, Adnan Uğur (Pendikspor), Oktay Aydın (Amed Sportif Faaliyetler)