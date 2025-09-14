Amedspor Pendikspor evinde devirdi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında, Atko Grup Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

AMED SPORTİF FAALİYETLER 2 PENDİKSPOR 1

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Fatih Tokali, Kürşathan Akın, Egemen Savran

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp (Felix Ohene Afena-Gyan dk. 58), Sinan Kurt, Aytaç Kara (Oktay Aydın dk. 58), Emrah Başsan (Alberk Koç dk. 58), Dia Sabia (Kouyate dk. 90+2), Fernando (Mosquera dk. 69), Mbaye Diagne

Yedekler: Bartu Kaya, Çekdar Orhan, Adama Traore, Andre Biyogo Poko

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Pendikspor: Utku Yuvakuran, Vinko Soldo, Berkay Sülüngöz, Yiğit Fidan, Jeronimo Sequeira (Furkan Mehmet Doğan dk. 27), Djorde Denic (Thuram dk. 67), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Hamza Akman dk. 82), Stelios Kitsous, Jonson Clarke-Harris (Adnan Uğur dk. 67) Mallik Wilks

Yedekler: Emre Koyuncu, Görkem Bitin, Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar, Erdem Gökçe, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Bekir Karadeniz (dk. 24 k.k.), Diagne (dk. 90 pen.) (Amed Sportif Faaliyetler), Jonson Clarke (dk. 28) (Pendikspor)

Sarı Kartlar: Stelios Kitsous, Wilks, Berkay Sülüngöz, Adnan Uğur (Pendikspor), Oktay Aydın (Amed Sportif Faaliyetler)

