Amedspor, Şanlıurfa'da kazandı

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta maçında Amed SF, deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.
ŞANLIURFASPOR 0 AMED SPORTİF FAALİYETLER 1
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Yusuf Susuz, Göktuğ Hazar Erel
Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sunger, Burak Can Çamoğlu, Awuku, Safa Kınalı (Hakan Erçelik dk. 74), Kappel (Fatih Eren dk. 81), Akabueze, Nafican Yardımcı (Çağrı Giritlioğlu dk. 75), Muscat (Alpay Çelebi dk. 75), Hasan Hüseyin Acar, Ogundu, Amar Begiç (Okyere dk. 46)
Yedekler: Enes Kalyoncu, Tokotaev, Jack Can Karadoğan, Seyit Gazanfer, Sambou
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardesler, Mehmet Murat Uçar, Çekdar Orhan (Cassubie dk. 78), Traore (Oktay Aydın dk. 78), Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt (Miraç Acer dk. 89), Ömer Bayram, Mehmet Yeşil, Yılmaz Ceylan (Adekanye dk. 66), Moreno, Dos Santos (Doğan Can Davas dk. 89)
Yedekler: Veysel Sapal, Lourenço, Batuhan Tür, Alberk Koç, Mert Miraç Altıntaş
Teknik Direktör: Servet Çetin
Gol: Traore (dk. 36) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Awuku (Şanlıurfaspor), Yılmaz Ceylan, Mehmet Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)