Amedspor Yılmaz Ceylan ile yollarını ayırdı

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, son iki sezondur Amedspor formasıyla sahada azmi ve mücadelesiyle yer alan, şampiyonluğumuzda önemli katkılar sağlayan Yılmaz Ceylan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Yılmaz Ceylan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, futbol kariyerinin geri kalanında kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.