Amedspor Yılmaz Ceylan ile yollarını ayırdı

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Amedspor Yılmaz Ceylan ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, son iki sezondur Amedspor formasıyla sahada azmi ve mücadelesiyle yer alan, şampiyonluğumuzda önemli katkılar sağlayan Yılmaz Ceylan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Yılmaz Ceylan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, futbol kariyerinin geri kalanında kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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