Amedspor'a kadın başkan adayı! Tam 300 milyon lirayla geliyor

Olağanüstü kongre kararı alan TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor’da başkan adayları artıyor. 18 Ekim’de yapılması planlanan kongre öncesi Diyarbakırlı iş kadını Zelal Taybeti, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Daha önce Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, mevcut yönetimden Ali Rıza Yıldırım ve Vanlı iş insanı Veysi Gençer’in adaylıklarını açıklamıştı. Taybeti de liste hazırlıklarına başladığını duyurdu.

"300 MİLYON TL AYIRDIM"

Amedspor’un başkanlığına talip olduğunu açıklayan Taybeti, kadınlardan oluşan bir yönetim listesiyle kongreye gireceğini belirtti. Yaklaşık 300 milyon TL’lik bir bütçe ayırdıklarını ifade eden Taybeti, projelerini kamuoyu ile paylaştı.“Mevcut kadromuzun performansı iyi. Devre arasında bazı mevkilerin güçlendirilmesi gerekiyor. Ancak devre arasına çok zaman var. Biz bütün plan ve programlarımızı şampiyonluk için yapacağız. Sezonun sonunda bu şehre o kupayı getireceğiz”

Taybeti, başkanlığa seçilmesi halinde teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak’ı getireceğini açıkladı. Kadro yapılanması ve devre arası transfer planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Taybeti, hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluk olduğunu ifade etti.

