Amedsporlu futbolcu kaza geçirdi

Kaynak: DHA
Amedsporlu futbolcu kaza geçirdi

Futbolcu Yohan Cassubie'nin kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü H.D. (40) ağır yaralandı.

Amed Sportif Faaliyetler'in orta saha oyuncusu Yohan Cassubie'nin kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü H.D. (40) ağır yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Stadyum yolu üzerinde meydana geldi. Amedspor orta saha oyuncusu Yohan Cassubie, plakası öğrenilemeyen otomobille seyir halindeyken, H.D. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü H.D., ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. H.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazanın ardından şok geçiren Cassubie, hastanedeki kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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