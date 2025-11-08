Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig’in 13. haftasında Hatayspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip 5'te Mbaye Diagne’nin golüyle maçta 1-0 öne geçti. Diagne, golün ardından sevinci nedeniyle sarı kart gördü.23’te Hasan Ali Kaldırım’ın asistinde yine Diagne sahneye çıktı. Amedspor'un forveti kalecinin solundan topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

42'de Amed SK ceza sahasına giren Görkem, topu kontrol etmek isterken Sinan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Verilen penaltıyı yine Görkem Sağlam kullandı ve gole çevirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın çabası sonucu değiştirmedi ve Amedspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Diyarbakır ekibi böylece puanını 26'ya yükseltirken maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı. Hatayspor ise 4 puanda ve küme düşme bölgesinde bulunuyor.