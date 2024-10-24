Amedspor’un maçının oynanacağı şehir değişti

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Amedspor’un maçının oynanacağı şehir değişti

Amedspor’un Trendyol 1. Lig’de Pendikspor’a karşı oynayacağı maçla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır’da oynanması planlanan karşılaşma Iğdır’a alındı.

Trendyol 1. Lig 10. haftada 27 Ekim Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki karşılaşma Iğdır'da yapılacak.

Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, Diyarbakır'da oynanması planlanan maçın, saha zemininin uygun olmaması nedeniyle Iğdır'da oynanmasına karar verildiği belirtilerek, "27 Ekim Pazar günü kendi sahamızda oynanması planlanan Pendikspor karşılaşmamız, stadyum zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle yapılan görüşmeler sonucunda Iğdır Şehir Stadyumu'na alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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