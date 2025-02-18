Ameliyat masasında fiyat pazarlığı skandalında flaş karar

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da özel hastanede anjiyo işlemi sırasında hastayla fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci H.Y., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul'da Özel Aile Hastanesi'nde meydana geldiği iddia edilen olayda anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığı anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından hastanenin anjiyografi ünitesi kapatılmış hastane yönetimi muhasebecinin işine son verildiğini açıklamıştı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.Y., Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan H.Y., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

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