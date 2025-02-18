Ameliyat masasında pazarlık skandalında yeni gelişme!

Özel bir hastanede ameliyat sırasında pazarlık skandalına ilişkin soruşturmada, hasta ile pazarlık yapan muhasebeci gözaltına alındı.

İstanbul’da Özel Aile Hastanesi’nde meydana gelen olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Türkiye'de bu görüntüler gündeme damga vurmuştu. Bakanlığın yaptığı incelemeler kapsamında hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Öte yandan muhasebecinin işine son verildiği de öğrenildi.

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