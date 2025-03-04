Ameliyat olan Başak Demirtaş'tan açıklama geldi

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Ameliyat olan Başak Demirtaş'tan açıklama geldi

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, birkaç gün önce geçirdiği ameliyat sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, birkaç gün önce bir ameliyat olmuştu.

Başak Demirtaş, ameliyat sonrası X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Demirtaş, paylaşımında şunları söyledi:

"Herkese merhabalar, Sağlığım iyi, daha da iyiye gidiyor. Tedavim boyunca özveriyle çaba gösteren tüm sağlık emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Merak eden, soran, dua eden, selam gönderen herkese, halkımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun."

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, özel izinle eşi ile görüşmüştü. Görüşmenin fotoğrafı ise Sırrı Süreyya Önder paylaştı.

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