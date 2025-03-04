Ameliyat olan Başak Demirtaş'tan açıklama geldi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, birkaç gün önce bir ameliyat olmuştu.

Başak Demirtaş, ameliyat sonrası X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Demirtaş, paylaşımında şunları söyledi:

"Herkese merhabalar, Sağlığım iyi, daha da iyiye gidiyor. Tedavim boyunca özveriyle çaba gösteren tüm sağlık emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Merak eden, soran, dua eden, selam gönderen herkese, halkımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun."