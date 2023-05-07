Ameliyat öncesi tüketilmemesi gereken bitkiler hangileri

İşte ameliyat öncesi kullanılmasında sakınca olan bitkiler…

Ameliyat öncesi tüketilmemesi gereken bitkiler hangileri

Editör: Naim Arıoğlu

Doç. Dr. Murat Aksun, günümüzde alternatif tıp olarak tanımlanan bitkisel ilaçlara ilginin giderek yükseldiğini, ilaçlara herkesin kolaylıkla ulaşabildiğini belirtti. Özellikle bitkisel kaynaklı ilaçların etken maddelerinin birden fazla olduğunu söyleyen Aksun, cerrahi müdahale hastalarının şifa amaçlı bitki kullanımına son vermesi gerektiğini söyledi. Kontrolsüz bitki karışımı veya ilaçların risk taşıdığını Murat Aksun, “Bitkiyi tek olarak veya karışım olarak alıp kullandığınızda birden fazla maddeyi de vücudunuza alırsınız. Dolayısıyla o birden fazla maddeyi alırken farklı etkileşimlerini birlikte düşünmeniz gerekiyor” dedi.

KİRPİ OTU

Halk arasında sıklıkla kullanılan bitkilere örnek veren Aksun, kirpi otu ya da ekinezya olarak bilinen bitkinin bağışıklık sistemini uyardığını, alerjik reaksiyonlara, karaciğer hasarına, organ reddini önleyici ilaçlarla etkileşime neden olduğunu, bu nedenle cerrahi işlem öncesi mutlaka kesilmesi gerektiğini söyledi.

GİNGSENG

Doç. Dr. Aksun, ginseng bitkisinin stresten koruduğuna ilişkin inancın yaygın olduğuna değinerek, “Ginseng şeker hastalarında kan şekerinin normalin altına düşmesine neden olabilir, kanın pıhtılaşmasının bozulmasına neden olabilir. Cerrahiden en az 7 gün önce kesilmelidir. Ördek ayağı, baldırıkara, gümüş kayısı bitkisinin zihinsel fonksiyonları artırdığı, kan dolaşım bozukluklarında dolaşımı artırdığı düşünülmektedir. Ancak bu bitki kanın pıhtılaşmasının bozulmasına neden olur. Cerrahiden en az 36 saat önce kesilmelidir” diye konuştu.

EFEDRA

Zayıflatıcı bitkilerin de birçok sağlık sorununa sebep olabileceğini dile getiren Aksun, şunları söyledi:

“Zayıflatıcı ürünlerin pek çoğunda bulunan, kilo kaybını desteklediği ve enerjiyi artırdığı için kullanılan efedra bitkisi (ma huang) tansiyon yüksekliğine, kalp ritminde bozukluklara, kalp krizine ve felce neden olabilir. Cerrahiden en az 24 saat önce kesilmelidir. Sarımsak, kan basıncını ve kolesterol seviyesini düşürür. Kan pıhtılaşmasını etkiler. Cerrahiden en az 7 gün önce kesilmelidir. Kedi otu olarak bilinen Valerian’ın uykusuzluk sorununu çözebileceği düşünülmektedir. Ancak ameliyatta kullandığımız uyutucu gazların kullanımını etkileyebilir. Cerrahiden önce haftalar içinde yavaş yavaş kesilmelidir. Halk arasında sarı kantaron da denilen St. John bitkisi depresyon tedavisinde kullanılmaktadır. İlaçların yıkımını artırır. Cerrahiden en az 5 gün önce kesilmelidir.”

AA

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