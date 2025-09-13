Ameliyat sırasında hastayı bırakıp ilişkiye girdiler! Akılalmaz olay...



İngiltere’nin Ashton-under-Lyne kentinde bulunan bir hastanede görevli bir anestezi uzmanı, ameliyat sırasında bir hemşireyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı.Sosyal medyada infial yaratan olay dünya gündemini çalkaladı.

Olayın gerçekleştiği esnada hasta sedasyon altındaydı ve operasyon sürüyordu. Doktor, tuvalete gitme bahanesiyle ameliyathaneden ayrılarak başka bir odada hemşireyle birlikte oldu.

Artı49'da yer alan habere göre, yaklaşık sekiz dakika süren ara sırasında, doktor pantolonunu kapatmaya çalışırken, hemşire de hâlâ iç çamaşırlarıyla bir başka hemşire tarafından suçüstü yakalandı. Doktor ve hemşirenin bu uygunsuz durumu hastane yönetimine bildirildi. Doktor, yaşananları inkâr etmedi ve durumu “utanç verici ve rezil bir hata” olarak nitelendirdi.

OLAYIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İngiltere Tıp Konseyi, anestezi uzmanının davranışını “ağır mesleki ihlal” olarak değerlendirerek hakkında disiplin süreci başlattı. Konsey, olayın hasta güvenliğini riske atmasa da meslektaşların güvenini sarstığını vurguladı. Yapılan incelemelerde hastanın herhangi bir zarar görmediği ve ameliyatın sorunsuz tamamlandığı belirtildi.

