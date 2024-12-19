Ameliyata alınmıştı! Tuğçe Tayfur isyan etti: Babamdan ne ben ne de annem haber alamıyoruz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ameliyata alınmıştı! Tuğçe Tayfur isyan etti: Babamdan ne ben ne de annem haber alamıyoruz

Basın danışmanı Şirin Gözalıcı Ferdi Tayfur'un ameliyat olacağını açıklamıştı. Babasıyla arası bozuk olan Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından isyan etti. Babasına ne kendisinin ne de annesi Necla Nazır'ın ulaşamadığını söyledi.

Ferdi Tayfur, Muğla'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olacağı öğrenilen sanatçı hakkında, basın danışmanı Şirin Gözalıcı, "Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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TUĞÇE TAYFUR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Günlerdir süren sessizliğini koruyan Tuğçe Tayfur, ne kendisinin ne de annesi Necla Nazır'ın Ferdi Tayfur’a ulaşamadığını şu sözlerle duyurdu:

"Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları, sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuçta sağlık bu, öğrenmeye çalışsa da herhangi bi cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerede sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun."

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Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edilen Tayfur’un ameliyata alındığı ve başarılı bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur da sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Yaklaşık 7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Annem Necla Nazır da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz.”

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“ULAŞMAK İSTEMELERİ DE ENTERESAN”

Ferdi Tayfur’un hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı ise “Kızı aracılığıyla kimse ulaşmadı. O kadar şey söyleyip ulaşmak istemeleri de enteresan. Ferdi Tayfur’un ise durumu iyi” dedi.

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