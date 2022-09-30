Ameliyatı yapan doktor hayatının şokunu yaşadı. Başlarını kırıp tek tek yutmuş. Tam tamına 63 tane

Hindistan’ın Muzaffarnagar bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki ismi açıklanmayan adam şiddetli mide ağrısıyla hastaneye başvuran adam tam 1 yıldır yiyecek ve sıvı herhangi bir şey tüketemediğinden söz etti.

MİDESİNDE CİSİM TESPİT EDİLDİ

Adamı muayene eden Dr. Rakesh Khuran, röntgen sonuçlarını incelediğinde başlangıçta bunun bir tümör olduğundan şüphelendiklerini ancak taramaları daha yakından incelediklerinde midesinde bir grup yabancı cisim bulduklarını söyledi. Ardından ise hasta büyük bir hızla ameliyata alındı.

“HAYATIMDA BÖYLE BİR VAKA GÖRMEDİM”

Ameliyatı yapan cerrah Dr.Rakesh Khurana The National'a verdiği demeçte, hastanın midesinde bu kadar çok kaşık görünce şok olduklarını dile getirerek, “63 tane kaşık vardı. Yaklaşık 35 yıllık meslek hayatımda böyle bir vaka görmedim. Nadir tıbbi vakalardan biri. Hasta kaşıkların baş kısmını kırarak sadece saplarını yutmayı tercih etmiş.” dedi.

BİLEREK YUTUYORMUŞ

Doktorlar, hastanın pika olarak bilinen ve kişinin kömür, metal, kil veya toprak gibi gıda dışı maddeleri aşermesine ve yemeye zorlamasına neden olan psikolojik bir durumdan muzdarip olduğuna inanıyor. Hasta yaklaşık altı ay önce metal nesneleri yemeye başladığını söyledi. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan adamın tedavisi devam ediyor.