Ameliyatını diş hekimi yaptı, hasta göğüslerini kaybetti

İstanbul Şişli’de bulunan özel bir klinikte meme dolgusu yaptıran 42 yaşındaki Hayriye Civil, estetik operasyon sonrası hayatının şokunu yaşadı.

İddiaya göre, işlemi gerçekleştiren kişi estetik cerrah değil, bir diş hekimiydi.

Yaşadığı mağduriyeti sosyal medya ve çeşitli şikâyet platformlarında paylaşan Civil, yetkililere seslenerek “Benim canım yandı, başkalarının yanmasın” dedi.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, işlem sonrası bir hafta içinde göğüs bölgesinde şiddetli kızarıklık ve şişlik oluştuğunu belirten Civil, tekrar başvurduğu klinikte bu durumun "doğal bir süreç" olduğu söylendiğini ifade etti. Ancak ağrılar dayanılmaz hâle gelince yeniden kliniğe gittiğini ve burada dolguyu yapan kişinin estetik cerrah değil, diş hekimi olduğunu öğrendiğini iddia etti.

“Dolgu maddesini iğneyle boşaltmaya çalıştılar. Dayanılmaz bir acı yaşadım ve işlemi durdurmalarını istedim. Sonrasında başka bir hastaneye gittim, yoğun antibiyotik tedavisi gördüm ve bir hafta boyunca hastanede yattım.”

“GÖĞÜSLERİMİ KAYBETTİM, SORUMLULAR YARGILANMALI”

Hayriye Civil, yaşadığı sağlık faciası sonrası defalarca kliniğe ulaşmaya çalıştığını ancak hiçbir geri dönüş alamadığını belirtti. Aynı klinikte benzer mağduriyetler yaşayan başka hastaların da olduğunu öne süren Civil, hukuki süreç başlattığını ifade etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREDE: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Civil’in açıklamaları sonrası Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mevzuata aykırı tıbbi müdahalelerle ilgili yasal süreç başlatılırken, kliniğin faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Denetimlerin sürdüğü ve gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi.