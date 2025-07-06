Ameliyatla göz rengini değiştirdi! Ünlü uzmandan tepki çeken karar!

Düzenleme: Kaynak: Snob Magazin
Ameliyatla göz rengini değiştirdi! Ünlü uzmandan tepki çeken karar!

Ünlü güzellik uzmanı da son dönemlerde popüler olan göz rengi değiştirme ameliyatı ile göz rengini değiştirdi. Güzelli̇k uzmanı Emsal Doğan sosyal medyada feneomen olmasının ardından kritik bir karar vererek ameli̇yatla göz rengi̇ni̇ deği̇şti̇rdi̇.

Kahverengi gözlerini ela-yeşil tonlarına dönüştüren güzellik merkezi sahibi Emsal Doğan,bu kararıyla bazı eleştirileri de üzerine çekti.

"Göz dövmesi" olarak da bilinen, 30 dakika süren işlemle göz rengini değiştiren Doğan estetikte boyut atladı.

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Snob Magazin'in haberine göre, "Kirpiklerim hâlâ orijinal ama göz rengim kalıcı değişti" diyen Emsal Doğan yaptırdığı estetik işlemi şu sözlerle anlattı:

"Lazerle yapılan bir şey değil. Hep istiyordum. Lens takmayı sevmiyordum. Ela istiyordum hocalar ela ile yeşili karıştırdı. Hocalar doğru yönlendiriyor. Boyamayla yapıyorlar."

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