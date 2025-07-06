Ameliyatla göz rengini değiştirdi! Ünlü uzmandan tepki çeken karar!

Kahverengi gözlerini ela-yeşil tonlarına dönüştüren güzellik merkezi sahibi Emsal Doğan,bu kararıyla bazı eleştirileri de üzerine çekti.

"Göz dövmesi" olarak da bilinen, 30 dakika süren işlemle göz rengini değiştiren Doğan estetikte boyut atladı.

Snob Magazin'in haberine göre, "Kirpiklerim hâlâ orijinal ama göz rengim kalıcı değişti" diyen Emsal Doğan yaptırdığı estetik işlemi şu sözlerle anlattı:

"Lazerle yapılan bir şey değil. Hep istiyordum. Lens takmayı sevmiyordum. Ela istiyordum hocalar ela ile yeşili karıştırdı. Hocalar doğru yönlendiriyor. Boyamayla yapıyorlar."