Ameliyatla göz rengini değiştirmişti! Sosyal medya fenomeninin son hali olay oldu

Bir dönem çektiği motivasyon videolarıyla Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan, "Lucifer Michaelson" takma adıyla tanınan Kaan Alkan, son olarak dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davayla gündeme gelmişti. Michaelson, bu kez bambaşka bir görünümle sosyal medyayı salladı.

Daha önce dolandırıcılık davasıyla gündeme gelen Michaelson, o dönemde YouTuber olduğunu ve aylık gelirinin 50 ila 100 bin TL arasında olduğunu belirtmişti. Bu açıklamalar, Michaelson'ın sosyal medyadaki popülaritesini ve gelir kaynaklarını gözler önüne sermişti.

GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yurt dışında göz rengi değiştirme ameliyatı geçiren Michaelson, son olarak sokakta bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Michaelson'ın insanlara kombin fiyatlarını sorduğu görülüyor.

Sosyal medyada Michaelson'ın son hali üzerine yapılan yorumlar dikkat çekiyor. Kullanıcılar, bu değişimi genellikle steroid kullanımının azaltılmasına yorarken, bazıları ise Michaelson'ın yeni görünümünü beğendiklerini ifade ediyor.

LUCİFER MİCHAELSON KİMDİR?

1990 doğumlu Kaan Alkan, "Lucifer Michaelson" adıyla tanınan bir sosyal medya fenomeni. Radyo Televizyon Programcılığı eğitimi alan Alkan, çektiği videolarla geniş kitlelere ulaştı. 2011 yılında bir müzik programına katılan ve şarkıcılık yapan Michaelson, daha sonra modelliğe yöneldi.

