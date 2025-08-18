Ameliyatsız prostat devrimi! Hayat kurtarıyor

İyi huylu prostat büyümesi (BPH), 50 yaş üzeri erkeklerde sık görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu. Sık idrara çıkma, idrar akışında zayıflık, gece uykusunu bölen idrar ihtiyacı gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum, artık modern tıbbın yenilikçi bir yöntemiyle kolayca tedavi edilebildi: Rezum su buharı tedavisi.

Minimal invaziv bu yöntem, cerrahi müdahale gerektirmeden prostat dokusunu küçültüyor, hastaların hayatını kolaylaştırıyor ve cinsel fonksiyonları korudu.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, Rezum’un etkinliğini ve güvenilirliğini kanıtladı.

REZUM NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Rezum, su buharının termal enerjisini kullanarak prostat dokusunu hedefleyen bir tedavi yöntemi.

Üroloji uzmanları yaptığı açıklamada, “Rezum, genel anesteziye gerek kalmadan 10-15 dakikada tamamlanan bir işlem. Steril su buharı, prostatın büyümüş dokusuna enjekte edilerek hücreleri yok ediyor ve zamanla vücut bu dokuyu doğal yolla temizliyor” dedi.

Tedavi, idrar yolundan endoskopik bir cihazla girilerek gerçekleştirildi. Prostatın boyutuna bağlı olarak, her 9 saniyede bir 120 dereceye kadar ısıtılmış su buharı, prostat dokusuna kontrollü bir şekilde uygulandı. Bu işlem, prostatın idrar yoluna baskı yapan kısımlarını küçülterek idrar akışını rahatlattı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Rezum, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandı ve o günden beri Amerika, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde yaygın bir şekilde kullanıldı.

The Journal of Urology’de yayımlanan bir çalışmada, Rezum’un beş yıllık takip sonuçları incelendi.

Çalışma, hastaların %95’inin semptomlarında belirgin iyileşme yaşadığını ve yalnızca %4,4’ünün tekrar tedaviye ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Bu, yöntemin uzun vadeli etkinliğini kanıtladı.

European Urology dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, Rezum’un idrar akış hızını %50’ye kadar artırdığını ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirdiğini gösterdi.

Çalışmada, yöntemin komplikasyon oranlarının geleneksel cerrahi yöntemlere kıyasla çok daha düşük olduğu vurgulandı.

Örneğin, kanama veya enfeksiyon gibi yan etkiler %2’den az görülürken, cinsel fonksiyon kayıpları neredeyse hiç rapor edilmedi.

YABANCI UZMANLARDAN GÖRÜŞLER

Uluslararası alanda Rezum’un başarısı, önde gelen ürologlar tarafından da takdir edildi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Dr. Amy Krambeck, “Rezum, özellikle cinsel fonksiyonlarını korumak isteyen genç erkekler için devrim niteliğinde. Geleneksel prostat ameliyatlarında sıkça görülen retrograd ejakülasyon, bu yöntemde neredeyse tamamen ortadan kalkıyor” dedi.

Londra’daki King’s College Hospital’dan Prof. Dr. Prokar Dasgupta, “Rezum’un minimal invaziv yapısı, hastaların hastanede yatış süresini ortadan kaldırıyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyor” diyerek yöntemin hasta dostu yönünü öne çıkardı.

AVANTAJLARI NELER?

Rezum su buharı tedavisi, diğer prostat tedavi yöntemlerine göre birçok avantaja sahip:

Minimal İnvaziv: Cerrahi kesi gerektirmez, lokal anestezi veya hafif sedasyonla uygulanabilir.

Hızlı İyileşme: Hastalar genellikle aynı gün taburcu edilir ve birkaç gün içinde normal yaşantılarına döner.

Cinsel Fonksiyonları Korur: Ereksiyon ve ejakülasyon fonksiyonlarında kalıcı hasar riski yok denecek kadar az.

Uzun Süreli Etki: Araştırmalar, yöntemin 5-10 yıl boyunca etkili olduğunu gösteriyor.

Güvenli: Kanama, enfeksiyon gibi komplikasyon oranları oldukça düşük.

KİMLER İÇİN UYGUN?

Rezum, özellikle prostat hacmi 30-80 ml arasında olan, ilaç tedavisine yanıt vermeyen veya cerrahiden kaçınan hastalar için ideal. Ancak, prostat kanseri şüphesi olanlar veya çok büyük prostatlara sahip hastalar için farklı yöntemler önerilebilir.

Uzmanlar, “Hastanın durumuna göre en uygun tedaviyi belirlemek için detaylı bir değerlendirme şart” dedi.

TEDAVİ SÜRECİ VE SONRASI

Rezum tedavisi, genellikle 10-15 dakika süren bir işlem. Hastalar, lokal anestezi altında rahatça tedavi edilir ve çoğu zaman hastanede yatış gerekmediği vurgulandı.

İşlem sonrası 2-3 gün idrar sondası kullanılabilir. Semptomlarda iyileşme 2 hafta içinde başlarken, maksimum etki 3 ay içinde görüldü.

Hastalara bol su içmeleri, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmaları ve doktor kontrollerine devam etmeleri önerildi.