Ameliyatta makas unutuldu

Talihsiz olay Brezilyalı bir meclis üyesi girdiği ameliyattan günler sonra çeşitli belirtiler yaşamaya başlayınca ortaya çıktı. Cerrahların ameliyat sırasında içinde makas unutulduğu ortaya çıktı. Olay şöyle yaşandı.



Brezilya'da yaşayan meclis üyesi Cleyton Jose Zanatta, bağırsaklarındaki tümör nedeniyle ameliyat oldu. İlk yapılan müdahalede her şey yolunda gitmesine rağmen iyileşmenin ilk haftasında yani Ocak sonunda kendini rahatsız hissetmeye başladı ve sonunda kendini kötü hissederek tekrar hastaneye başvurdu.

Doktorlar hastanede yaptıkları testlerin ardından hastanın vücudunda unutulmuş cerrahi bir makas olduğunu tespit etti. Jose Zanatta, cismin çıkarılabilmesi için tekrar ameliyat edildiği ilk hastane olan hastaneye gönderildi. Zanatta, hastaneden şikayetçi olmayacağını söyledi. "Sadece tümörü aldırdım ki pozitif çıktı, doktora gidip kontrol yaptırmam gerekecek. Şu anda düşünmüyorum. Ama bundan sonra ne olacağını göreceğiz." diye açıklama yaptı.

Zanatta taburcu edildi Devlet Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.