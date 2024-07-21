Ameliyatta vücudunda gazlı bez unutuldu. 4 yıl gazlı bezle yaşadı

Kütahya'da özel bir hastanede 2019 yılında bel fıtığı ameliyatı geçiren Tahsin Aydın (65), operasyonun ardından ağrıları devam edince Kasım 2023'te Ankara'da başka bir hastanede tekrar ameliyat oldu. Ankara'daki ameliyat sırasında, Kütahya'daki ameliyatında vücudunda unutulan üç adet spanç (katlanmış gazlı bezden oluşan tampon) çıkarıldı.

Tahsin Aydın, bu olay nedeniyle Kütahya'daki hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu ve hukuk mücadelesi devam ediyor.

Tahsin Aydın, 2019 yılında yapılan bel fıtığı ameliyatında beline altı platin takıldığını belirtti. Ancak ameliyat sonrası ağrıları dinmeyince, farklı hastanelerde çeşitli tedaviler gördü. Aydın, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ameliyat bölgesinde enfeksiyon oluşmuştu. Enfeksiyon beyin ve omuriliği komple sarmıştı ve 2021'de beyin sapından 35 santim ensem kesildi, oradan da ameliyat oldum ama rahatsızlığım halen geçmemişti. Sonra Bursa'daki özel bir hastanede enfeksiyon tedavisi uygulandı. 13 ay boyunca eve her gün hemşire geldi ve damar yolundan antibiyotik uyguladı. Buna rağmen de enfeksiyon geçmedi."

Kasım 2023'te Ankara'da özel bir hastaneye başvuran Aydın, burada yapılan ameliyatta doktorunun belindeki platinin çıkarılması gerektiğini söylediğini aktardı. Aydın, ameliyat sırasında doktorun bez parçaları bulduğunu ve operasyonun açık şekilde devam ettiğini belirtti. Ameliyat sırasında çıkarılan üç adet spançın, Kütahya'daki ilk ameliyatta unutulan ve enfeksiyona sebep olan bezler olduğu ortaya çıktı.

“ORTADA BİR HATA VAR VE BUNUN BİR BEDELİNİN OLMASI LAZIM"

Şu an vücudundaki enfeksiyonun kuruduğunu ancak ağrılarının devam ettiğini ifade eden Tahsin Aydın, doktorunun 1-2 yıl içerisinde iyileşeceğini söylediğini belirtti. Aydın, unutulan bezler nedeniyle bağırsak ve idrar yollarında da enfeksiyon oluştuğunu, uzun süre ayakta kalamadığını ve koltuk değnekleriyle yürüyebildiğini söyledi.

Aydın, yaşadığı bu süreçle ilgili şunları söyledi:

"Hastane konuyu çok önemsemiyor ama doktor bey tanıdıklar vasıtasıyla 'helalleşelim' demiş. Benim dışımdaki insanların da aynı sıkıntıları yaşamaması için dava açtım, süreç devam ediyor. Konunun kamuoyunda duyulmasını önemsiyorum. Ortada bir hata var ve bunun bir bedelinin olması lazım."

Tahsin Aydın'ın hukuk mücadelesi devam ederken, bu olay sağlık sektöründe yaşanan ihmallerin ve hataların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Aydın, yaşadığı sıkıntıların kamuoyunda duyulmasını ve benzer durumların başkalarının başına gelmemesi için gerekli adımların atılmasını istiyor.