Bakara Suresi'nin son 2 ayeti olan Amenerrasulü duası, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e Miraç gecesi vahyedilmiştir. Güçlü bir korunma duası olarak da görülen Amenerrasulü duasının nasıl okunduğu ve Amenerrasulü duasının anlamı merak ediliyor. Peki, Amenerrasulü duası nasıl okunur? Amenerrasulü duası anlamı ve fazileti nedir?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Bakara Suresi, 286 ayetten oluşmuştur. En uzun sure olan Bakara suresinin son iki ayeti ise "Âmene'r-Rasûlü" duası olarak bilinmektedir. Peki, Amenerrasulü duası nasıl okunur? Amenerrasulü duası anlamı ve fazileti nedir?

AMENERRASULÜ DUASI NASIL OKUNUR?

Amenerrasulü duasının Arapça okunuşu şöyledir:

"Amenerrasulü bima unzile ileyhı mın Rabbihi vel mu'minun, kullun amene billahi ve melaikethi ve kutubihi ve rusulih, la nüferrigu beyne ehadin min rusulih ve galu semi'na ve eta'na gufraneke Rabbena ve ileykel masir. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min gablina, rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih, va'fu anna, vağfir lena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin."

AMENERRASULÜ TÜRKÇE OKUNUŞU NASILDIR?

"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler.

Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini ayırt etmeyiz. Şöyle dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz. Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız Sanadır." Bakara Suresi 285. Ayette Allah-u Teala bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.

Onun kazandığı iyilik kendi yararına ve kötülük de kendi zararınadır. Şöyle söyleyerek dua ediniz: " Ey Rabbimiz. Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz. Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz. Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et."

AMENERRASULÜ DUASI FAZİLETLERİ NELER?

Bakara Suresinin son iki ayeti Amenerrasulü duası hakkında çok sayıda hadis rivayet edilmiştir.

-Buhari Amenerrasulü duası için, "Bakara Suresinin sonunda 2 ayet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter" demiştir.

-Bir başka hadiste ( Tirmizi) Amenerrasulü duası için şöyle denmektedir: "Bu iki ayet bir evde 3 gece okundu mu artık şeytan o eve yaklaşamaz."

-Darimi ise Amenerrasulü duası için şunları söylemiştir: " Allah-u Teala, Bakara Suresini 2 ayetle sona erdirdi ki, bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğrenin, kadınlarınıza, çocuklarınıza öğretiniz. Çünkü bunlar hem rahmettir hem duadır hem de Kuran'dır."

-Amenerrasulü duası kötülerden ve kötülerin şerrinden korunmak için sık sık okunur.

-Amenerrasulü duası çok şifalıdır. Bu sebeple bu dua hastalara ve şifa arayanlara çokça okunur.

-Amenerrasulü duasının okunduğu eve şeytanın asla girmeyeceği rivayet edilmektedir.

-Amenerrasulü duasının felaketlerden korunmak için bol bol okunması gerektiği söylenir. Evlerde bu duanın sıklıkla okunması ve dinlenmesi tavsiye edilmiştir.

-Amenerrasulü duasının cinlerden ve şeytanlardan daima koruduğuna inanılır. Bu sebeple de bu duaya düzenli bir biçimde devam edilmesi önerilir.

-Yine hadislerde Amenerrasulü duasının okuyana cennete çok güzel müjdeler ve güzellikler getireceği anlatılmaktadır.