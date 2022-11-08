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  • Amenerrasulü Suresi nasıl okunur? Amenerrasulü Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Amenerrasulü Suresi nasıl okunur? Amenerrasulü Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Çok faziletli surelerden biri olan Amenerrasulü, Bakara suresinin son iki ayetidir. Öyle ki, Peygamber Efendimiz, Amenerrasulü duası okunuşu hakkında bilgi sahibi olanların duayı gece okumalarının faydalı olacağını buyurmuştur. Peki, Amenerrasulü Suresi nasıl okunur? Amenerrasulü Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 13:13
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Amenerrasulü Suresi nasıl okunur? Amenerrasulü Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Amenerrasulü Suresi nasıl okunur? Amenerrasulü Suresi anlamı ve fazileti nedir?
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Bakara suresinin son iki ayetinden olan Amenerrasulü, sahip olduğu faziletleri nedeniyle çok araştırılan surelerdendir. Peygamber efendimizin de Amenerrasulü suresi için söylemleri yer almaktadır. Peki, Amenerrasulü Suresi nasıl okunur? Amenerrasulü Suresi anlamı ve fazileti nedir?

"Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter" mealindeki hadis Amenerrasulü suresinin ne kadar önemli olduğunu vurgular. Peki, Amenerrasulü nasıl okunur?

AMENERRASULÜ TÜRKÇE OKUNUŞU

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

AMENERRASULÜ MEALİ NEDİR?

﴾285﴿ Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. "O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız" ve "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır" dediler.

﴾286﴿ Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri üzerimize yükleme! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!

AMENERRASULÜ SURESİNİ NEDEN OKUMALIYIZ?

Amenerrasulü suresi kişinin sıkıntılı olduğu anda okunursa tüm dertlerden kurtulma sağlanır. Uyumadan önce Amenerrasulü okunması iç rahatlığına neden olmaktadır.

AMENERRASULÜ SURESİNİN FAYDALARI NELER?

Amenerrasulü suresinin okunması durumunda pek çok faydası olduğu bilinmektedir.

  • Amenerrasulü duası sıkıntı anında okunursa Allah Teala ona yardım eder.
  • Amenerrasulü duası, okuyana ferahlık verir.
  • Amenerrasulü okuyanın o gün kendisine ve ailesine şeytan yaklaşmaz.
  • Amenerrasulü okuyan kimse çoluk, çocuğunda, malında mülkünde istemediği şeylerle karşılaşmaz.
  • Amenerrasulü'yü aklı başında olmayan biri okursa Allah'ın izni ile akıllanır.
  • Amenerrasulü okuyan kimse Allah'ın sevgisini kazanır.
  • Amenerrasulü okuyan kimse Allah'ın himayesine girer.
  • Amenerrasulü duası bir kağıda yazılıp suya atılırsa ve bu sudan içilirse maddi manevi hastalıklar kalkar.
  • Amenerrasulü okumak yangın gibi afetlere karşı korur.
  • Amenerrasulü safran mürekkebi ile yazılıp taşınır ise antibiyotik yerine geçer.
  • Amenerrasulü'yü yatsıdan sonra okuyan kimse geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır.
  • Amenerrasulü duası yatsıdan sonra 313 kez okunursa nurundan ve bereketinden faydalanılır.
  • Amenerrasulü duası okuyan kimsenin Allah'ın izni ile dilekleri kabul olur.

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