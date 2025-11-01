Sotheby's Müzayede Evi, eseri “sanatsal üretim ile emtia değerinin çarpışmasına dair keskin bir yorum” olarak nitelendirdi.

Eser, 2019 yılında İngiltere'deki Blenheim Sarayı'ndan çalınan ve dünya çapında ün kazanan klozetle tamamen aynı.

18 Kasım'da New York'ta yapılacak müzayedede başlangıç fiyatı, yapımında kullanılan 101,2 kilogramdan biraz fazla altının fiyatı olacak; şu anda yaklaşık 10 milyon dolar.

New York'taki Sotheby's'in çağdaş sanat bölümünün başkanı David Galperin, Cattelan'ın “sanat dünyasının usta provokatörü” olduğunu söyledi. Sanatçı, daha önce “Amerika”nın aşırı zenginliği hiciv ettiğini söylemişti.

Cattelan, “Ne yerseniz yiyin, 200 dolarlık bir öğle yemeği ya da 2 dolarlık bir sosisli sandviç, sonuçlar tuvalet açısından aynıdır” demişti.