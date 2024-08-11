Amerika Fransa'yı yine üzüldü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar basketbol finalinde, ABD Kadın Basketbol Takımı, ev sahibi Fransa’yı 67-66 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Bercy Arena’da oynanan karşılaşmada, ABD ilk çeyreği 15-9 önde tamamladı. Devre ise 25-25 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü çeyreği 45-43 önde kapatan ABD, son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 67-66 kazanarak olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonuçla ABD, erkeklerin ardından kadınlarda da basketbolda altın madalya kazanmayı başardı.

Oyunlarda, kadınlar basketbol branşında Avustralya üçüncü, Belçika ise dördüncü oldu.