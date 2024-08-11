Amerika Fransa'yı yine üzüldü

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Amerika Fransa'yı yine üzüldü

ABD Erkek Basketbol Milli Takımı olimpiyat finalinde Fransa'yı devirip altın madalya kazanmıştı. Kadınlarda da Fransa'yı yenen Amerika şampiyon oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar basketbol finalinde, ABD Kadın Basketbol Takımı, ev sahibi Fransa’yı 67-66 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Bercy Arena’da oynanan karşılaşmada, ABD ilk çeyreği 15-9 önde tamamladı. Devre ise 25-25 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü çeyreği 45-43 önde kapatan ABD, son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 67-66 kazanarak olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonuçla ABD, erkeklerin ardından kadınlarda da basketbolda altın madalya kazanmayı başardı.

Oyunlarda, kadınlar basketbol branşında Avustralya üçüncü, Belçika ise dördüncü oldu.

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