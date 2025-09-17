Amerika hayali vizeye takıldı! Türkler randevu alamıyor

ABD'nin Türkiye'ye yönelik uyguladığı vize politikalarında radikal değişiklikler gözlemlenirken, Türk vatandaşlarına verilen B1/B2 turist vizelerinde randevu tarihleri 2027 yılına kadar ertelenmiş durumda.

Halihazırda randevusu bulunan vatandaşların dışında, yeni vize talebinde bulunan Türk vatandaşları için en erken tarih 2027 yılının haziran ayı olurken, bu durum ailesi ABD'de yaşayan çok sayıda vatandaşın önemli mağduriyetler yaşamasına neden oluyor.

TEK SORUNLU ÜLKE TÜRKİYE DEĞİL

ABD'nin bilinçli olarak düşük tuttuğu turist kontenjanlarının sayısı son yıllarda giderek düşerken, yoğun talebe rağmen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde vize işlemleri için ayrılan sınır yukarı çekilmemekte. Söz konusu tartışmalı uygulama Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ülkelerinde de aynı şekilde uygulanırken, Abu Dabi'de ABD vizesi için bekleme süresi 18 aya kadar ulaştı.

İstanbul, en uzun randevu sürelerinin görüldüğü merkezlerden biri haline gelirken, ABD vizesi için süreç, DS-160 formunun doldurulması ve 185 dolarlık MRV ücretinin ödenmesi ile başlıyor.

ABD vizesi için süreç, DS-160 formunun doldurulması ve 185 dolarlık MRV ücretinin ödenmesi ile başlıyor. Ancak randevuların ileri tarihlere verilmesi, başvuru sahiplerini zor durumda bırakıyor.