Amerika hayali vizeye takıldı! Türkler randevu alamıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Amerika hayali vizeye takıldı! Türkler randevu alamıyor

ABD’ye gitmek isteyen Türk vatandaşları vize engeline takıldı. Vize almak isteyen Türkler en az 20 ay sonra vize randevusu bulabiliyor.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik uyguladığı vize politikalarında radikal değişiklikler gözlemlenirken, Türk vatandaşlarına verilen B1/B2 turist vizelerinde randevu tarihleri 2027 yılına kadar ertelenmiş durumda.

Halihazırda randevusu bulunan vatandaşların dışında, yeni vize talebinde bulunan Türk vatandaşları için en erken tarih 2027 yılının haziran ayı olurken, bu durum ailesi ABD'de yaşayan çok sayıda vatandaşın önemli mağduriyetler yaşamasına neden oluyor.

TEK SORUNLU ÜLKE TÜRKİYE DEĞİL

ABD'nin bilinçli olarak düşük tuttuğu turist kontenjanlarının sayısı son yıllarda giderek düşerken, yoğun talebe rağmen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde vize işlemleri için ayrılan sınır yukarı çekilmemekte. Söz konusu tartışmalı uygulama Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ülkelerinde de aynı şekilde uygulanırken, Abu Dabi'de ABD vizesi için bekleme süresi 18 aya kadar ulaştı.

İstanbul, en uzun randevu sürelerinin görüldüğü merkezlerden biri haline gelirken, ABD vizesi için süreç, DS-160 formunun doldurulması ve 185 dolarlık MRV ücretinin ödenmesi ile başlıyor.

ABD vizesi için süreç, DS-160 formunun doldurulması ve 185 dolarlık MRV ücretinin ödenmesi ile başlıyor. Ancak randevuların ileri tarihlere verilmesi, başvuru sahiplerini zor durumda bırakıyor.

Son Haberler
Arda Turan taktik tahtasında Beşiktaş'ı nasıl mat ettiğini anlattı
Arda Turan taktik tahtasında Beşiktaş'ı nasıl mat ettiğini anlattı
Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te nefes kesen gösteri
Büyükşehir’e 300 milyonluk soru!
Büyükşehir’e 300 milyonluk soru!
Rusya, Elon Musk’a rakip çıktı! Dev projenin benzerini yapacaklar
Rusya, Elon Musk’a rakip çıktı! Dev projenin benzerini yapacaklar
İsmail Kartal'dan yönetime şok sözler! Domenico Tedesco tercihi sonrası...
İsmail Kartal'dan yönetime şok sözler! Domenico Tedesco tercihi sonrası...