Amerika TCMB’nin işini zorlaştırdı

Hiç kimse Amerikan Merkez Bankası FED’den böyle bir şey beklemiyordu.

FED’in faiz indireceğine kesin gözüyle bakıyorlardı. Hatta artık bunu döngüsel halde yapılacağı en büyük bankaların analistleri tarafından dile getiriliyordu.

Nitekim FED geçen hafta faiz kararını açıkladı ve faizleri indirdi.

İndirmez olaydı!

Hemen arkasından açıkladığı karar metninde artık faiz indirimi konusunda çok acele etmeyeceklerini belirtti.

Bu ne demek oluyor?

Yani diyor ki “benden her ay faiz indirimi beklemeyin” Piyasalar bu açıklamayı haklı olarak olumsuz algıladı. Çünkü faiz indirim beklentisi çok gündeme gelmişti.

FED karar metin bize neyi hatırlattı?

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın bir ay önce Londra’da yaptığı bir açıklamayı.

Akçay da burada benzer bir konuşma yapmıştı. Her ay yani döngüsel faiz indirimi yapmayacaklarını enflasyondaki gelişmelere göre yapacaklarını söylemişti.

Aslında hem FED’in açıklaması hem de Cevdet Akçay’ın konuşması çok rasyonel.

Rasyonel olmayan piyasaların spekülasyon için gereksiz beklentiye girmeleri.

Enflasyon belası devam ederken siz faiz indiremezsiniz. İndirirseniz yaptıklarınızı kaybedersiniz daha ağır bedel ödersiniz.

FED’de aynısını Cevdet Akçay’da benzerini söylüyor.

O halde FED’in bu karar metninden sonra bu hafta Merkez Bankası faiz indirimine gider mi?

Yani Amerika’daki gelişme TCMB’nin elini zorlaştırır mı?

Bence onu tartışmaktansa şuna odaklanmak lazım:

Merkez politik baskılara direnebilecek mi?

İşte onu bu hafta göreceğiz.

Mesele Merkez’in faiz indirimi değil!

Mesela Merkez’in dik durup durmayacağı!

Göreceğiz!