Amerika’da kıyamete hazırlık. 51 bölgede OHAL ilan edildi

Düzenleme: Kaynak: BBC Türkçe
Amerika’da kıyamete hazırlık. 51 bölgede OHAL ilan edildi

Son 100 yılın en güçlü kasırgası olabileceği belirtilen Milton Kasırgası’na karşı 51 bölgede OHAL ilan edildi. Başkan Biden, kasırgayı “ölüm kalım meselesi" olarak nitelendirdi.

Eyaletten tahliyeler sürerken, ABD Başkanı Joe Biden Milton Kasırgası’nın “Son 100 yılda ABD’deki en kötü fırtınalardan biri” olabileceği konusunda uyardı.

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NHC de Milton Kasırgası için yayımladığı son uyarıda "Florida tarihinin en yıkıcı kasırgası olma potansiyeli taşıyor" dedi.

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Biden tahliye emri alan Floridalılara, yaşadıkları bölgeyi hemen terk etmeleri çağrısı yaptı, bunun “ölüm kalım meselesi" olduğunu söyledi.

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Bugün eyalete ulaşması beklenen kasırga öncesinde eyalette yıllardır görülmediği kadar büyük bir tahliye çalışması yürütülüyor.

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Saatte 240 km hıza ulaşan şiddetli rüzgarların, Çarşamba akşam saatlerinden itibaren yoğun nüfuslu Tampa şehrini vurması bekleniyor.

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Florida eyaleti iki haftadan kısa bir süre önce başka bir kasırgayla karşı karşıya kalmıştı. Helene Kasırgası'nda en az 225 kişi öldü, yüzlerce kişi de halen kayıp.

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