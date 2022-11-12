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Amerika’da ölen aday seçimi eze eze kazandı. Yüzde 85 oy aldı

ABD’de ara seçimlerden 1 ay önce ölen Demokrat Anthony 'Tony' DeLuca seçimleri yüzde 85 oy ile kazandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 15:40
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Amerika’da ölen aday seçimi eze eze kazandı. Yüzde 85 oy aldı

Amerika’da ölen aday seçimi eze eze kazandı. Yüzde 85 oy aldı
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Demokrat Anthony 'Tony' DeLuca, 9 Ekim'de 85 yaşında lenf kanserinden hayatını kaybetmesine rağmen, bu hafta ABD'nin Pensilvanya eyaletinde gerçekleşen ara seçimleri yüzde 85 oy alarak ezici bir çoğunlukla kazandı. DeLuca'nın rakibi Queonia 'Zarah' Livingston ise oyların sadece yüzde 14'ünü alabildi.

The Guardian'a göre, DeLuca ara seçimlere çok yakın bir tarihte öldüğü için oy pusulası değiştirilemedi ve koltuğu için başka bir aday gösterilemedi.

KANSER FARKINDALIĞINI SAVUNUYORDU
Pensilvanya Meclisi Demokrat kampanya komitesi, 9 Kasım Çarşamba günü Twitter üzerinden açıklama yaparak konu hakkında, "Temsilci Tony DeLuca'nın kaybından büyük üzüntü duyuyoruz ancak seçmenler, ölümünden sonra bile kendisini yeniden seçmene olan güvenlerini ve Demokratik değerlere olan bağlılıklarını tekrar gösterdiği için gururluyuz. Yakında özel bir seçim yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

DeLuca, hayatının 39 yılını Pennsylvania'nın 32. yasama bölgesini temsil ederek geçirdi ve son 20 yıl boyunca Meclis sigorta komitesinin Demokrat başkanı olarak görev yaptı. Tıp uzmanlarını sorumlu tutarak hastaların sigorta şirketleri karşısındaki hakları için mücadele etti.

ARTIŞ SAĞLADIĞINI YAZDI
Guardian ayrıca DeLuca'nın "kanser farkındalığının açık sözlü bir savunucusu" olduğunu, ilk lenf kanseri teşhisinin ve 66 yıllık eşinin meme kanseri teşhisinin ardından yerel kanser araştırmalarında artış sağladığını yazdı.

DeLuca, 2021-2022 yasama dönemi boyunca 100'den fazla yasaya destek verdi ve ölümünden birkaç güne kadar hala yasa tasarılarına uzaktan oy veriyordu.

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