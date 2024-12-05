Amerika’da Türk döneri rüzgarı esiyor

Türk mutfağının incisi döner, Amerikalıların damaklarını fethetmeye devam ediyor. Tük topluluklarının özlemiyle açılan dönerciler, zamanla ABD sokaklarının her bir köşesine yayılıyor. Lezzetli eti, taze sebzeleri ve sosunun uyumuyla bu başarıda önemli bir rol üstlenen Döner Point, ABD’de yakaladığı ivme ile başarıya imza attı.

Avrupa'da uzun yıllardır popüler olan dönerin son dönemde Amerika'da da adından sıkça söz ettirmeye başladığını vurgulayan Döner Point Kurucusu Faruk Güvenç, “Türk mutfağının en değerli lezzetlerinden biri olan döneri, Amerika’daki tüketicilerle buluşturmak büyük bir heyecan kaynağı oldu. Geleneksel dönerimizi sunarken, aynı zamanda Amerikan damak tadına hitap eden alternatifler de sunmayı hedefledik. Bu yaklaşım hem Türk mutfağını tanıtmak hem de geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak adına kirik bir önem taşıyor. Döner artık sadece bir lezzet değil, bir kültür elçisi haline geliyor. Bu kültürü dünyaya tanıtmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

“RESTORANIMIZ, AMERİKA’DA UZUN KUYRUKLARA SAHNE OLUYOR”

Amerika’nın Türkiye’ye göre döner konusunda 80 yıl geride olduğunu dile getiren Döner Point’in Kurucusu Faruk Güvenç, “Döner, dünya genelinde farklı ülkelerde kendine özgü yorumlarla karşımıza çıkıyor. Avrupa’da ‘Greek döner’ ya da ‘German döner’ olarak bilinen, soslu ve garnitürlü versiyonları yaygınlaşırken, Amerika’da ise daha çok geleneksel gurme döner ve hızlı tüketim konseptinde tavuk döner ön plana çıkıyor. Yunanlar döneri ‘gyro’, Arap ülkelerinde ‘şavurma’ olarak tanıtıyor, Meksika’da ise dönerden yapılan ‘tako’ dikkat çekiyor. Amerika, döner piyasası için henüz yeni gelişen bir pazar olsa da Avrupa’ya göre 20-25 yıl, Türkiye’ye göre ise yaklaşık 80 yıl geride olmasına rağmen oldukça hızlı bir büyüme gösteriyor. Özellikle kapımızda döner kuyruğu görmek, bizim için çok büyük gurur kaynağı. Her geçen gün daha fazla Amerikalının döneri keşfetmesi ve markamıza ilgi göstermesi, bu lezzetin globalleşmesinin bir göstergesi” şeklinde konuştu.

”TÜRK DÖNERI, ÖZEL TARIF VE GELENEKSEL PIŞIRME YÖNTEMLERIYLE FARKINI ORTAYA KOYUYOR”

Türk mutfağının en değerli mirasını dünyaya doğru şekilde taşımayı hedefleyerek Amerika’daki restoranlarında dönerin tarihçesini anlatan ücretsiz bir kitapçık dağıtacaklarını vurgulayan Faruk Güvenç, “Yunanlılar ve Araplar döneri yıllar önce Avrupa ve Amerika’ya taşımış olsa da Türk döneri orijinal tarifleri, özenle seçilen malzemeleri ve geleneksel pişirme yöntemleriyle her zaman farkını ortaya koyuyor. Bu lezzet, Türk mutfağının en değerli miraslarından biri ve bunu doğru şekilde yaşatmak bizim için çok önemli. Amerikan tüketicileri, dönerimizi ilk kez tatmaya başladığında, aradıkları o otantik ve eşsiz lezzeti buluyor. Hem kaliteye verdiğimiz önemi hem de geleneksel tariflere sadık kalarak sunduğumuz döneri takdir ediyorlar” ifadelerini kullandı.

”TÜRKIYE’NIN KÜLTÜR ELÇISI OLARAK GELECEĞE ILERLIYORUZ”

Döner Point’in Kurucusu Faruk Güvenç sözlerini şöyle tamamladı: “Amerika gibi yeni pazarlarda Türk dönerinin temsil edilmesi, Türk mutfağının global ölçekteki başarısını pekiştiriyor. Her bir tabakta, Türk mutfağının zenginliğini ve köklü geleneklerini Amerikan ve Fransız sofralarına sunuyoruz. Öyle ki Paris’teki King of Döner isimli restoranımız da oldukça ilgi görüyor. Bu süreç, Türk dönerinin dünyadaki hak ettiği yerini bulmasının önünü açıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin gastronomi alanındaki gücünü de yansıtıyor. Türk mutfağını küresel ölçekte tanıtarak, gelecekte dünya pazarındaki yerimizi daha da sağlamlaştıracak bir öncü olma yolunda ilerliyor. Bu anlamda sadece döner değil, bir kültür elçisi olarak ilerliyoruz.”