Amerika'da Türkiye'yi aratmayan görüntüler. İneğe koyuna alışmıştık da timsahı ilk kez görüyoruz

Araç bagaj kapısına bağlanmış bir timsah Florida'nın Brevard County'de görüntülendi. Timsahın kasım ayına kadar sürecek olan av sezonu için avlandığı ileri sürüldü.

Daily Mail'in haberine göre; Florida'da bir timsahın bagaj kapağının arkasına bağlı olduğu görüldü.

Olağandışı manzara, timsahın avlandığına inanan bir sürücü tarafından kameraya yakalandı.

Resmi yayınlayan kişi, timsahın kuyruğundan kan geldiğini ifade etti. Vatandaş, “Kesinlikle gerçekti. Kuyruğun tabanında biraz kan var. Yasal olarak avlandığını varsaymalıyım” dedi.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Konuşma Komisyonu'nun en son verilerine göre, geçen yılki av sezonunda 7.900'den fazla timsah avlandı.

Uzmanlar Florida'da her büyüklükte 1,3 milyon timsahın yaşadığını tahmin ediyor.