Bu hafta içinde Amerika’nın kalbi ve finans merkezi olan New York'ta tarihi bir seçim gerçekleşti.

4 Kasım tarihinde yapılan belediye seçimlerinde, daha 4 ay önce sadece %1 oyu bile olmayan, 34 yaşında ve kimsenin tanımadığı Zohran Mamdani çok kısa süre içinde %50.4 oy alarak, eski New York Valisi Andrew Cuomo’ya %9 puan fark atıp belediye seçimlerini kazandı.

Mamdani sadece New York’un en genç ve en yüksek oyu alan belediye başkanı olmadı, aynı zamanda ilk Müslüman belediye başkanı da oldu.

Ancak, Mamdani’nin kimliği en az başarısı kadar sıra dışıdır.

Hint asıllı olan annesi ve babası, annesi Hindu’dur, babası da kendisi gibi Şii Müslümandır.

Kendisi Uganda doğumlu ve Uganda vatandaşıdır, Amerikan vatandaşlığına da Amerika’da yıllarca yaşamasına rağmen bir yıl önce geçti.

Mamdani’nin başarısıyla ilgili en çelişkili tarafı ise 11 Eylül 2001 tarihinde, Müslüman olan 16 terörist, New York şehrinde, Amerika’nın en büyük terör saldırısını düzenlemesinin ardından sadece 24 yıl sonra, aynı şehrin insanları, büyük bir fark atarak Müslüman belediye başkanı seçmiş olmasıdır.

Bir şehrin hafızası bu kadar kısa sürede içinde yok olması ve

9/11 terör saldırısı sonrası başlatılan Irak işgal/darbe operasyonunda hayatını kaybeden 853 Amerikan askerin de artık hatırlanmaması pek normal olduğunu söyleyemeyiz.

Peki neden New York, geçmişini bu kadar hızlı unuttu ve başta George Soros gibi diğer büyük küresel güçler onların temsil ettiği herşeye zıt olan Zohran Mamdani’nin kazanmasını sağladı?

Çünkü Mamdani’nin kimliği, yeniden dayatılan “Önce Amerika” kimliğine uymadığı için çok değerli oldu.

Farklı olması “beyaz” Amerikan toplumun bir araya gelmesi ve konsolide olmasını kolaylaştıracaktı.

Göçmendi, antisemitikti (!) ismi zor telafuz ediyordu, eşi de Suriyeliydi, ailesi Hindu ve Müslümandı.

Yani, Trump ve diğer liberal küresel güçlerin standartlarına ve kabul gördükleri kimliğin tam tersiydi.

Seçimlerde de bu özellikleri üzerinden kampanya yürütüldü.

Peki neden?

Nedeni de çok açık, dünya değişiyor, dengeler değişiyor ve artık Amerika’nın merkezinde olduğu tek kutuplu dünya yerine merkezinde Rusya, Çin, Hindistan ve kısmen Brazilya, İran ve Endonezya’nın başını çektiği çok kutuplu bir dünya yönetimine geçiliyor.

Amerika da bu değişen dünyaya sadece ekonomik olarak değil kültürel olarak da ayak uydurması gerekiyor.

Çok kutuplu dünyanın yeni oyuncuları çok milliyetçi, dinlerine bağlı ve etnik yapılarına da çok önem veriyor.

Amerika’nın Liberal politikaları, dev ilaç firmaları yeni geliştirdikleri hormon ilaçlarını satıp milyarlarca dolar kazanabilsin diye dayatılan “woke" kültürü, cinsiyet bunalımıyla birlikte çok ciddi kimlik bunalımı doğurdu, geleneksel aile yapılarını parçaladı ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle gençler dinden de uzaklaştı.

Kontrolsüz göç ile birlikte Amerika artık çok kültürlülük bir ülkenin en büyük zenginliği değil, en büyük zafiyeti olduğu artık kabul etti.

O yüzden Amerika, rakibi olan bu ülkelerle yarışabilmesi için yeniden önce toplumunu sosyolojik olarak değiştirmesi gerekiyor.

Yeni Amerikan toplumu daha kısa süre önce cinsiyetlerini inkar etmeleri isteyen Obama ve Biden hükümetlerin politikalarından hızlıca uzaklaşıp, daha “beyaz”, Hristiyan ve Milliyetçi olması isteniyor.

İşte o yüzden Hristiyan olan Charlie Kırk’ın ölümü ve bu hafta seçilen yeni New York belediye başkanı Müslüman Zohran Mamdani’nin rolleri bu yeni kimlik inşasında çok önemli rol alıyor.

Amerika artık Hristiyan milliyetçiliği toplumuna dayatarak, bir yandan Siyonist lobisinin gölgesinden kurtulmayı planlıyor, diğer yandan da yeni nesiller için “milli kimlik” inşa ediyor.

Evanjalistler artık din ve devlet arasındaki çizgiyi büyük bir kararlılıkla kaldırıyor.

Bu nedenle Charlie Kırk, ideal bir Hristiyan rol modeli olarak toplumun karşısına çıkartılırken, Mamdani gibi, bir “yabancı” ve üstelik “müslüman” bir figür, toplumu konsolide etmesi için gerekliydi.