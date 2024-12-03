Amerika’daki sürüş okulu, Türk tır şoförlerine iş buluyor

Uluslararası ticaretin can damarı konumundaki lojistik sektöründe, tır şoförlerinin vize sorunları bitmiyor. Ülke ekonomimizin de lokomotiflerinden olan lojistik sektörünün kahramanı sürücüler, vize başvurularında uzun kuyruklarda beklemenin de ötesine geçerek sıklıkla ret kararlarıyla karşı karşıya kalıyor. İhracatçıların rekabet gücünü zayıflatarak tedarik kırılmalarına yol açan bu krizi geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler’e taşıyan yetkililer kalıcı bir çözüm ararken, tır şoförleri açısından büyük istihdam açığı yaşayan ABD, kapılarını Türklere açıyor. Son olarak ülkenin Kaliforniya eyaletinde bulunan tır sürüş okulu Truck Master CDL School, ehliyet almaya hak kazanan tır şoförlerini iş bulma konusunda da destekleyerek işgücüne katma değer kazandırdığını açıkladı.

“TALEPLERİN ÇOĞUNU TÜRKLER OLUŞTURUYOR”

Truck Master CDL School kurusucu Fuad Aghayev konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Türkiye’deki tır şoförleri, son dönemde sıklıkla vize engeliyle karşılaşıyor. Bu durum uluslararası ticari olumsuz yönde etkilerken, sürdürülebilir bir lojistik sisteminin önünde engel oluşturuyor. Adeta global bir krize dönüşmeye başlayan bu durumun önüne geçmek isteyen tır şoförleri ise çözümü hayatlarını kökten değiştirecek göç gibi çözümlerde buluyor. Biz de tır şoförlerine yönelik hizmet veren ABD merkezli sürüş okulu olarak, Türkiye’deki tır şoförlerini ABD’ye davet ediyoruz.

“Bize gelen taleplerin çoğunu Türkler oluşturuyor. Okulumuz, şu ana kadar 300’den fazla mezunuyla Amerika’daki taşımacılık sektöründe başarılı bir kariyer sundu. Mezunlarımız, büyük dağıtım merkezleri için yük taşıyarak sektöre katkıda bulundu. Ayrıca rekabetçi maaşlarla çalışma fırsatına kavuştu. Amerika’ya geldikleri ilk andan itibaren öğrencilerimizi karşılayarak eğitim süreçlerinde en iyi şartları sağlıyoruz. Türkçe konuşan öğrenciler için Türkçe bilen üç çalışanımızla özel destek sunuyoruz. Türkiye’de açtığımız ofis sayesinde mezunlarımızı uzaktan da destekliyoruz.”

ABD’DEKİ TIR ŞOFÖRÜ AÇIĞINI TÜRKLER KAPATIYOR

Statista’nın açıkladığı verilere göre, ABD’deki taşımacılık sektöründeki sürücü istihdamındaki açık günden güne artıyor. 2023’te 100 bini aşkın yetenek açığının var olduğu kaydedilirken, bu arayışın 2025’te %50 artacağı öngörülüyor. Bu istihdam probleminin, ülke ekonomisinde ciddi bir yara oluşturduğunu belirten Truck Master CDL School kurusucu Fuad Aghayev “ABD’deki tır şoförü açığı, market raflarının boşalmasından hammaddeye erişime kadar günlük hayatın tüm akışını etkiliyor. Bu durum tedarikteki kırılganlığı beraberinde getirirken, küresel çapta yetenek arayışını da tetikliyor. Biz de tır sürüş okulu olarak bu açığı kapatmak için kollarımızı sıvadık” diyerek değerlendirmelerine şunları ekledi:

“Ticari sürücü lisansı (CDL | commercial driver's license) eğitim programımızla yeni nesil yetkinliklere sahip sürücüler yetiştirerek ABD ekonomisine kazandırıyoruz. Kapsamlı müfredatımız, son teknoloji ekipmanımız ve kişiselleştirilmiş setlerimizle sürücüleri başarılı bir kariyer yolculuğuna çıkarıyoruz. Pratik ve uygulamalı dersler aracılığıyla çok yönlü bir eğitim sistemi sunuyoruz.”

“ABD, TIR ŞOFÖRLERİ İÇİN BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP”

Truck Master CDL School kurusucu Fuad Aghayev sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “ABD, tır ve kamyon taşımacılığında oldukça büyük bir potansiyele sahip. Bu alanda geniş fırsatlar barındırıyor. Biz de kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarımızla şoför adaylarına yeni bir dünyanın kapılarını aralıyoruz. Tır şoförü ehliyeti almaya hak kazananların da iş bulmasını destekliyoruz. Bu sayede her iki tarafın da ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Güven, şeffaflık ve profesyonellik ilkelerimizle yolumuza devam ederken, gelecek dönemde de kariyerini burada sürdürmek isteyen herkese yardımcı olacağız.”