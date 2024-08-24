Amerika'dan Putin'i kızdıracak hamle

Düzenleme: Kaynak: AA
Amerika'dan Putin'i kızdıracak hamle

ABD hükümeti, Ukrayna'ya bir kez daha askeri yardım yapacağını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Rusya Lideri Vladimir Putin'i kızdırıcak bir hamle daha geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yardımın Savunma Bakanlığının envanterinden sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada Ukrayna'ya HIMARS için ilave mühimmat, topçu mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavar füzeleri, güdümlü TOW füzeleri gibi mühimmatın yanı sıra ambulans, yıkım ve tıbbi ekipman ile eğitim hizmetlerinin tedarik edileceği belirtildi.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 33'üncü yılını kutladığı ifade edilen açıklamada, bu yardımın ABD'nin "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunmasına" bağlılığını ortaya koyduğu vurgulandı.

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