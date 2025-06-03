Amerikalı aktör silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

King of the Hill adlı dizide John Redcorn karakterini seslendirmesiyle tanınan aktör Jonathan Joss silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ünlü ismin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Variety'nin haberine göre, polis memurlarının, silahlı saldırı sırasında olay yerine sevk edildiği ve aktörün yolun yakınında bulduğu bildirildi.

Polis raporuna göre, Joss "silahlı saldırıda aldığı yaralar" nedeniyle öldü. 56 yaşındaki tetikçi Sigfredo Alvarez Ceja gözaltına alındı.

JONATHAN JOSS KİMDİR?

Joss, King of the Hill'in 2. sezonundan 13. sezonuna kadar John Redcorn'u seslendirdi. Joss, 1996'da bir araba kazasında hayatını kaybeden aktör Victor Aaron'dan rolü devralmıştı.

Aktör ayrıca Parks and Recreation'da Şef Ken Hotate rolünü üstlendi.

Oyuncu, Tulsa King, Ray Donovan, True Grit, The Magnificent Seven gibi filmlerde ve dizilerde yer aldı.

Oyuncu aynı zamanda The Red Corn Band adlı müzik grubunda yer alıyordu.