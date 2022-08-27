﻿Amerikalı koleksiyonerlerin peşine düştüğü Cadillac. 2.5 yıldır Türkiye'deki Cadillac'ı almak istiyor

Amerikalı koleksiyonerin çok teklif verdiğini anlatan Çınar, “Amerika'daki arkadaş koleksiyoner olduğu için, koleksiyonun bir parçası eksik o yüzden rakamın ucu açık. Benden sadece rakam duymak istiyor. Şuan gerçekten söylüyorum, benim şuan parayla bir işim yok. şuan bu arabanın tadını çıkartmak istiyorum. Yeni arabalar teklif ettiler ama onlar bana cazip değil. Benim takas edebileceğim 1961 model comet, çocukluğumun geçtiği bir araba olursa anca onunla takas ederim” diye anlattı.