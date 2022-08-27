﻿Amerikalı koleksiyonerlerin peşine düştüğü Cadillac. 2.5 yıldır Türkiye'deki Cadillac'ı almak istiyor

Aynı zamanda araba tutkunu olan Çınar, yapılan yazışmalar sonucunda aracın ilk sahibine ulaştı. 1970 model aracın ilk sahibi Amerikalı oto galerici, 2.5 yıldır Mahmut Çınar ile kurduğu irtibatı kesmeyerek aracı satın almak istiyor. Aynı zamanda Türk bir ortağı olan Amerikalı galerici, Çınar'a arabayı satması için aynı marka sıfır araba, para ve çeşitli teklifler veriyor. Oto lastik ustası Çınar, klasik arabayla hayallerinin olduğunu söyleyerek gelen tüm teklifleri reddediyor. Çınar teklifleri kabul etmedikçe, Amerikalı oto galerici telefon, mail üzerinden kendisine ulaşarak yeni teklif veriyor.