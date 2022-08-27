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Amerikalı koleksiyonerlerin peşine düştüğü Cadillac. 2.5 yıldır Türkiye'deki Cadillac'ı almak istiyor

Amerikalı koleksiyoner peşine düştüğü ama o satmayacağını söylüyor. Oto lastik tamirciliği yapan Mahmut Çınar altı yıl önce aldığı Cadillac marka aracın peşine Amerikalı koleksiyonerler düştü. 2.5 yıldır Türkiye'deki Cadillac'ı almak istiyor

Galeri Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 12:26
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2.5 yıldır sürekli yazıştıklarını anlatan Çınar, “Ben bu arabayı alalı 6 yıl oldu. Jant siparişinden sonra onlar, arabanın Türkiye'de olduğunu öğrenince sürekli ısrar ettiler. Sürekli mail attılar, sürekli video attılar. Yaklaşık 3 ay evvel Amerika'dan Türkiye'ye gelen bir arkadaşları görüşmek istedi. Ama satmayacağımız için görüşmenin bir anlamı yoktu” şeklinde konuştu.

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Amerikalı koleksiyonerin çok teklif verdiğini anlatan Çınar, “Amerika'daki arkadaş koleksiyoner olduğu için, koleksiyonun bir parçası eksik o yüzden rakamın ucu açık. Benden sadece rakam duymak istiyor. Şuan gerçekten söylüyorum, benim şuan parayla bir işim yok. şuan bu arabanın tadını çıkartmak istiyorum. Yeni arabalar teklif ettiler ama onlar bana cazip değil. Benim takas edebileceğim 1961 model comet, çocukluğumun geçtiği bir araba olursa anca onunla takas ederim” diye anlattı.

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Bu arabayla iki tane hayalim, iki tane planım var. Birincisi yakın arkadaşımın gelecek yıl Haziran ayında Kosova'da düğünü var, ona gelin arabası sözünü vermiştim. Bir de klasik araba merakı olduğunu bildiğim bir devlet büyüğüm İstanbul'a geldiğinde onunla, İstanbul turu atmadan asla satmam. Şuanda paranın gerçekten bir önemi yok” dedi.

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Koleksiyonerin aracı almak için sürekli irtibat kurduğunu söyleyen Mahmut Çınar, “Yaklaşık 2.5 yıl önce arabanın jant ihtiyacı için Amerika ile yazışmalarımız vardı. Daha sonra bu arabanın bizde olduğunu öğrenen ilk sahibi koleksiyoner, bize mail attı. Arabayı satın almak istediğini söyledi, biz de satmak istemediğimizi söyledik. Biz satmak istemedikçe o tekliflerini arttırdı, ısrarını artırdı. Ama şuan satmaya ihtiyacımız yok.

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Aynı zamanda araba tutkunu olan Çınar, yapılan yazışmalar sonucunda aracın ilk sahibine ulaştı. 1970 model aracın ilk sahibi Amerikalı oto galerici, 2.5 yıldır Mahmut Çınar ile kurduğu irtibatı kesmeyerek aracı satın almak istiyor. Aynı zamanda Türk bir ortağı olan Amerikalı galerici, Çınar'a arabayı satması için aynı marka sıfır araba, para ve çeşitli teklifler veriyor. Oto lastik ustası Çınar, klasik arabayla hayallerinin olduğunu söyleyerek gelen tüm teklifleri reddediyor. Çınar teklifleri kabul etmedikçe, Amerikalı oto galerici telefon, mail üzerinden kendisine ulaşarak yeni teklif veriyor.

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Aracın aldıktan sonra bakımını yaparak trafiğe çıkan Çınar, lastiklerindeki jantların kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine Çınar, çalışanları aracığıyla Amerika'ya arabanın şase numarasıyla orijinal yedek parça için mail gönderdi. Amerika'dan gelen cevapta, jantları takım halinde sattıklarını ve yaklaşık maliyetinin 12 bin 500 dolar olduğu bildirildi.

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İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde oto lastikçi Mahmut Çınar, klasik araba merakı nedeniyle 6 yıl önce 1970 model Cadillac satın aldı.

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