Amerikalı golfçü Dustin Johnson, Golf Saudi ile anlaştı

Golf Saudi, Suudi Arabistan’daki golf gelişimine katkı sağlamak amacıyla iki kez büyük turnuva kazanan Amerikalı golfçü Dustin Johnson’ı yeni elçisi olarak duyurdu. Johnson, Golf Saudi ile anlaşarak, Suudi milli golf takımları için yıl boyunca koçluk yapacak ve global alanda Golf Saudi markasını temsil edecek.

2019 ve 2021 yıllarında Golf Saudi'nin erkekler turnuvasını kazanan Johnson, Riyad Golf Kulübü’nde devam eden 5 milyon dolarlık turnuvada da mücadele ediyor. Golf Saudi’nin tanıtım çalışmalarına katkı sağlayacak olan Johnson, Suudi Arabistan'da golfün yayılmasına ve genç yeteneklerin gelişmesine yardımcı olacak. Ayrıca, Suudi Arabistan’daki golf etkinliklerinde düzenli olarak yer alacak ve dünya çapında Golf Saudi markasını temsil ederken, marka logosunu turnuvalarda taşıyacak.

Johnson, Golf Saudi’nin golf sporunu daha fazla kişiye ulaştırma çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, “Suudi Arabistan’da golfün gelişimine yardımcı olmak için çok gururluyum. Golf Saudi gerçekten harika işler yapıyor” dedi. Johnson, 2019 yılında Royal Greens’te düzenlenen ilk PIF Suudi Uluslararası Turnuvası'nı kazandığını ve etkinliklerin her yıl daha da iyi hale geldiğini vurguladı.

Golf Saudi CEO’su Noah Alireza, Johnson’ın golfün Suudi Arabistan’daki büyümesine olan katkısının büyük önem taşıdığını belirterek, “Dustin, Golf Saudi’nin ilk PIF Suudi Uluslararası şampiyonuydu. Kendisi, golfün geleceğini şekillendirmek için bize büyük katkı sağlayacak” dedi. Ayrıca, Suudi golfçülerin, dünya çapında tanınan bir isimden yıl boyunca eğitim alacaklarını belirtti.

Bu hafta Riyad Golf Kulübü’nde devam eden turnuvada, Johnson’ın yanı sıra Tyrell Hatton, Abraham Ancer ve Cameron Smith gibi büyük isimler de yer alıyor. Etkinlikte bu yıl rekor sayıda, beş Suudi golfçü de mücadele ediyor. Golf Saudi ayrıca, turnuva katılımcılarına Golf Saudi’nin “Go Golf” adlı ücretsiz golf eğitimi programına kaydolma fırsatı sunuyor.