Kaynak: İHA
Amerikalı King, Erzincan’da İslamiyet’i seçti!

Amerika vatandaşı Emily King, Erzincan'da düzenlenen törende kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Hafız Mehmet Aydın Camii'nde ihtida töreni gerçekleştirildi.

2.jpg

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu İslam'ın iman esasları ve temel prensipleri ile ilgili bir konuşma yaptı.

3.jpg

Konuşmanın ardından Amerika vatandaşı Emily King isimli kadın kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Hafız Mehmet Aydın Camii'nde gerçekleştirilen ihtida töreninde Emily King'in eşi de kendisine refakat etti.

