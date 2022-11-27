Bella Hadid ürünlerine çıplak tanıtım yaptı. Alman moda markası için tasarladı
Bella Hadid ürünlerine çıplak tanıtım yaptı. Alman moda markası için tasarladı
Moda sektörünün en çok aranan modellerinden Bella Hadid, Alman moda markası About You için kıyafetler tasarladı ve kamera karşısına geçti. Hadid, yaptığı tasarımları sosyal medya takipçilerine tanıtmak için çıplak paylaşım yapmayı uygun gördü.
Cumartesi günü sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 26 yaşındaki süper model Bella Hadid, 56 milyonu aşan sosyal medya takipçisini About You'daki yeni koleksiyonuna yönlendirmek için ilginç bir yöntem tercih etti.
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Üzerinde bir şapka ve mini etekle objektif karşısına geçen Bella Hadid...
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Ürünlerini tanıtmak için üstsüz poz vermeyi tercih etti.
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Bella'nın bu tercihi bazı takipçileri tarafından eleştirildi.