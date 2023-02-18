Altın Küre ödüllü oyuncu Stella Stevens hayatını kaybetti 

Altın Küre ödüllü Amerikalı oyuncu ve film yönetmeni Stella Stevens 84 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir alzheimer hastalığıyla mücadele eden Stevens, kaldığı bakımevinde hayata veda etti.

STELLA STEVENS KİMDİR

84 yaşında ölen Stella Stevens, oyunculuk kariyerine 1959'da başladı. 1960'ta Playboy dergisinin Ocak ayı güzeli seçildi. 20. yüzyılın en seksi 100 yıldızı arasında gösterildi.

1960'larda, Jacqueline Kennedy Onassis, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Ann-Margret ve Raquel Welch ile birlikte dünyanın en çok fotoğrafı çekilen 10 kadını arasına girdi.

Başrollerini Bing Crosby ve Debbie Reynolds'ın paylaştığı müzikal komedi "“Say One for Me” (1959) filmindeki rolüyle "en umut verici yeni oyuncu" kategorisinde Altın Küre kazanan Stevens'ın rol aldığı filmler arasında Elvis Presley ile oynadığı 1962 yılı yapımı “Girls! Girls! Girls!” ile Jerry Lewis'in yazıp yönettiği ve oynadığı “The Nutty Professor” de (1963) yer alıyordu.

