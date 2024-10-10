Amerikalı Pegasus şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ölen Türklere tazminat ödeyecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Amerikalı Pegasus şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ölen Türklere tazminat ödeyecek

2020 yılında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında ölen üç Türk kadına Boeing şirketi tazminat ödemeyi kabul etti.

5 Şubat 2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen ve uçağın pistten çıkmasıyla sonuçlanan kaza sonrası, Boeing firması aleyhine ABD'de açılan dava sonuçlandı.

Kazazedelerin avukatlarından Seyit Şahin, Boeing'in müvekkillerine "tatmin edici bir tazminat" teklifinde bulunduğunu duyurdu.

2020 yılında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili olarak Boeing, kazazedelere tazminat ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Dava sürecinde, uçağın otomatik fren ve hız düşürme sistemlerinde üretim hataları olduğu iddia edildi. Ayrıca, kazada pilotaj hatalarının da belirli bir etkisi olduğu resmi raporlarda yer aldı.

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5 Şubat 2020 tarihinde Pegasus Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak parçalanmıştı. Kaza sonucunda 3 yolcu hayatını kaybetmiş ve 179 kişi yaralanmıştı.

Dava, kaza sonrası hem teknik hataların hem de sorumlulukların belirlenmesi amacıyla Boeing’e karşı açılmıştı.

Kazada vefat edenlerin 30 yaşındaki Zehra Bilgi Koçar, 61 yaşındaki Alev Gençoğlu ve 29 yaşındaki Songül Bozkurt olduğu belirlenmişti.

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