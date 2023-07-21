Amerikalı şirkete petrol arama kıyağı. Yerlilik ve millikte bugün

Türkiye'de petrol arayan Amerikalı şirketin ruhsatı uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, iki şirketin iki şehirdeki petrol işletme ruhsat sürelerini uzattı.

KAYNAK: AA
Amerikalı şirkete petrol arama kıyağı. Yerlilik ve millikte bugün

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Amerikalı petrol şirketine 15 yıllık ruhsat uzatma kararı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün Siirt'te sahip bulunduğu bir sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi 15 yıl uzatıldı.

ABD'li Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'nin Diyarbakır'da sahip bulunduğu bir sahanın da petrol işletme ruhsatının süresinin 15 yıl uzatılmasına karar verildi.

Transatlantic Petroleum 1985'te kuruldu. Bulgaristan ve Türkiye'de petrol arama ve işletme ruhsatları bulunuyor.

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